"Суд - пособие террористов": Нацкорпус пикетирует Апелляционный суд из-за освобождения Цемаха

5 сентября, 2019, 17:29

Представители Нацкорпуса устроили митинг под зданием Апелляционного суда из-за освобождения экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.

Несколько десятков представителей Нацкорпуса собрались под зданием Апелляционного суда. Здесь зажгли файеры, все скандируют "Суд - пособие террористов", они против того, что Цемаха освободили под личное обязательство.

"Мы требуем исключить Цемаха из списка на обмен, потому что он, кроме того, что имеет большое значение для европейского правосудия, является главным свидетелем по делу сбитого боинга, где около 300 человек погибло. Кроме того, он еще и был боевым руководителем подразделения в "ДНР", то есть он еще имеет отношение и к гибели украинских военных, гражданского населения Украины", - сказал глава киевской организации "Национального корпуса" Сергей Тамарин.

Он считает, что выдача таких людей под личное обязательство или передача их на обмен - это нивелирование всех интересов жертв, которые были положены Украиной для ее сохранения, для территориальной целостности и спокойствия на Востоке.

"Мы считаем это недопустимым, и это будет иметь тяжелые последствия и для нашего дальнейшего взаимодействия с европейским сообществом, и для продвижения вперед в переговорах с Россией", - отметил Тамарин.

Он добавил, что это очень ослабит позиции Украины, ведь было официальное прошение не отдавать, не отпускать Цемаха.