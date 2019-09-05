"Ничего хорошего из этого не выйдет": Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме в России во Владивостоке, сообщает Украинская правда.
"Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не выйдет...
Было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек... Они не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона. И на мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы делались попытки мешать реализации их конституционных прав", - сказал хозяин Кремля.
Президент России также сказал, что не видел заявления Зеленского о якобы иностранном финансировании "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Путин добавил, что если такое заявление было, это означает, что "действующая сегодня власть в Киеве рискует наступить на те же грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице бывшего президента господина Порошенко".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За Жизнь" проблемы из-за происхождения источников финансирования политической силы.
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