"Ничего хорошего из этого не выйдет": Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука

5 сентября, 2019, 13:45

Президент России Владимир Путин говорит, что если власть в Украине будет "преследовать" партию его кума Виктора Медведчука, это будет большой ошибкой нового президента Владимира Зеленского

Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме в России во Владивостоке, сообщает Украинская правда.

"Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не выйдет...

Было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек... Они не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона. И на мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы делались попытки мешать реализации их конституционных прав", - сказал хозяин Кремля.

Путин назвал партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", политсовет которой возглавляет Виктор Медведчук, "парламентской оппозицией, которая имеет за собой доверие значительного количества избирателей, подтвержденную в ходе демократических выборов, голосованием".

Президент России также сказал, что не видел заявления Зеленского о якобы иностранном финансировании "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Путин добавил, что если такое заявление было, это означает, что "действующая сегодня власть в Киеве рискует наступить на те же грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице бывшего президента господина Порошенко".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За Жизнь" проблемы из-за происхождения источников финансирования политической силы.