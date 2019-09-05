"Много солнца и белых облаков": синоптик спрогнозировала теплую пятницу

5 сентября, 2019, 14:15

В пятницу, 6 сентября, в Украине будет комфортная температура воздуха

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Пятница будет в Украине хорошей. Много солнца, немного красивых белых облаков, сухой воздух с повеванием северо-восточного ветра, комфортная температура воздуха. Дожди, преимущественно небольшие, возможны на северо-востоке и на крайнем западе. И все", - рассказала госпожа Диденко.

Отмечается, что днем в Украине ожидается в пределах + 23 + 29 градусов, на Западе +20 + 24 градуса.

В Киеве 6 сентября обещает быть солнечным и теплым, около +24 градусов.

Суббота и воскресенье - без особых изменений, только в воскресенье на Западе пойдут грозовые дожди и похолодает.