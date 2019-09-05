"Много солнца и белых облаков": синоптик спрогнозировала теплую пятницу
5 сентября, 2019, 14:15
В пятницу, 6 сентября, в Украине будет комфортная температура воздуха
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Пятница будет в Украине хорошей. Много солнца, немного красивых белых облаков, сухой воздух с повеванием северо-восточного ветра, комфортная температура воздуха. Дожди, преимущественно небольшие, возможны на северо-востоке и на крайнем западе. И все", - рассказала госпожа Диденко.
Отмечается, что днем в Украине ожидается в пределах + 23 + 29 градусов, на Западе +20 + 24 градуса.
В Киеве 6 сентября обещает быть солнечным и теплым, около +24 градусов.
Суббота и воскресенье - без особых изменений, только в воскресенье на Западе пойдут грозовые дожди и похолодает.
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