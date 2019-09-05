"Досье с Сергеем Руденко" возвращается: 7 сентября в 21:00
"Украинская политика в течение последнего года существенно изменилась. Появилось много новых политических героев. Кто они, откуда и почему оказались в политике? Какие "скелеты" в их шкафах? Что о них думают коллеги? И самое главное - какое у них видение будущего украинского государства? Об этом мы будем говорить уже в обновленном "Досье". Формат традиционный - ведущий и герой. И все-все-все и немного больше о нем", - говорит ведущий программы Сергей Руденко.
В первой программе "Досье с Сергеем Руденко" в новом сезоне гостем будет бывший глава Госкино Филипп Ильенко.
Будем говорить о политике и кинематографе, запрете "Сватов" и отношениях с Владимиром Зеленским.
Не пропустите - суббота, 7 сентября, в 21:00.
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