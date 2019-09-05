Постоянные анонсы РФ обменов пленными могут иметь очень плохие последствия, - Бессмертный
Об этом заявил Роман Бессмертный, сообщает "Укринформ".
"Уже дважды проанонсировали освобождение (украинских заключенных в РФ, - ред.). Для того, чтобы достичь "рекорда" с Надеждой Савченко, осталось еще пять раз проанонсировать, и результат будет тот же, потому информационно это обслуживается Россией и доминирует в этом информационно Россия ", - сказал Бессмертный.
По его мнению, события, которые происходят вокруг процесса освобождения украинских заключенных и пленных, свидетельствуют о том, что в результате смены политического руководства в Украине "меняется механизм, который вместо того, чтобы быть усовершенствованным, приводит к определенным трещинам, которые в перспективе могут иметь очень негативные последствия".
В этом контексте Бессмертный выразил недоумение по поводу того, что, по информации различных источников, в процедуру ожидаемого освобождения-обмена попадают 24 пленных моряки. По его словам, это может быть следствием того, что "человек, который ведет переговоры с Россией, не понимает статуса решений Морского Трибунала ООН и последствий этих решений".
Он также обратил внимание на то, что кандидаты на обмен, фамилии которых звучат в СМИ, имеют различный правовой статус и разную дистанцию правовой очистки. Поэтому, учитывая то, что процедура правовой очистки выходит далеко за рамки возможных договоренностей об освобождении, говорить о каких-то ожидаемых сроках - это "самому себе создавать проблемы", резюмировал Бессмертный.
- 5 сентября президент РФ Владимир Путин рассказал о приближении к финалу в вопросе обмена заложниками между Россией и Украиной
- Ранее появлялась информация, что обмен пленными между Украиной и Россией, вероятно, состоится 7 сентября.
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