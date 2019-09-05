Оборудование для Нацсовета за 100 млн не соответствует специализации, - Герасимьюк

5 сентября, 2019, 18:17

Комплекс для осуществления мониторинга телерадиопрограмм, на внедрение которого Нацсовет потратил всего 100 млн грн, до сих пор не работает, а поставленное оборудование не соответствует утвержденной спецификации

Об этом и.о. главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк сказала "УНИАН".

Автоматизированный программно-аппаратный комплекс для осуществления официального мониторинга телерадиопрограмм, на внедрение которого Нацсовет потратил всего 100 млн грн, до сих пор не работает, а поставленное оборудование не соответствует утвержденной спецификации.

"Эта система еще не установлена, следовательно - она неработающая. Сейчас мы еще получаем оборудование. Там было несколько этапов - это сложная процедура. Мы сейчас еще получаем оборудование", - заявила Герасимьюк.

Комиссия, которая принимает это оборудование, уже выразила определенные оговорки к нему.

"Предостережение относительно соответствия тому, что поставляют той спецификации, о которой шла речь. Сейчас этот акт должен быть еще полностью утвержден. Есть очень много вопросов к тому, что они нам действительно поставляют, поэтому пока можем сказать, что мониторинговый центр сейчас неработающий. Сейчас мы думаем над тем, как эту ситуацию исправлять, как обращаться, возможно, также в правоохранительные органы о том, чтобы они, наверное, как-то реагировали. Это я вам только говорю намерение, но надо иметь для этого основания. Сейчас мы изучаем этот вопрос. Мониторинговый центр труд еще старый. Очень жаль, потому что мы потеряли много времени", - подчеркнула Герасимьюк.

Она подчеркнула, что для Нацсовета это очень неприятная ситуация, поскольку она требует нового мониторингового центра, чтобы работать как европейский регулятор и выйти из тех тяжелых условий, в которых сейчас находится.

"Мониторинг - одна из важнейших частей нашей работы. Надо следить за исполнением закона и как выполняются лицензиатами все взятые на себя обязательства. Два года работы над этим центром, по моему мнению, под угрозой. Это меня смущает, бесспорно, поскольку сейчас надо решить вопрос с тем, как же быть. Деньги государственные заплачены этой ООО "Новейшее оборудование", а мониторинговый центр до сих пор не работает ", - говорит она.

Глава Нацсовета делится, что имеет определенные опасения относительно того, "или эта контора, которая это оборудование якобы поставила, а на самом деле еще нет, она выполнит свои обязательства перед Нацсоветом до конца. 100 млн стоит вся эта история. Оборудование, которое они нам предоставляют, не соответствует спецификации, которая была утверждена".

Кроме того, она отметила, что к самой сделке с ООО "Новейшее оборудование" по обновлению мониторингового центра есть вопросы.

"Была проверка Счетной палаты, и она признала соглашение Нацсовета и ООО "Новейшее оборудование" ничтожной. Это правда. И ГБР начало этот вопрос рассматривать. На данный момент мне еще ничего неизвестно о ходе следствия, оно только начинается. Коллег из Нацсовета вызывают на допросы в качестве свидетелей в этом производстве. Я с коллегами занимаюсь исследованием этого вопроса, потому что у нас к этой теме (обновление мониторингового центра, - ред.) были привлечены не все", - добавила она.

Она подытожила, что позже сможет предоставить больше информации, но сейчас они исследуют эту ситуацию.

"По моему убеждению, все ответы на вопросы по этой сложной истории можно добыть у бывшего главвы Нацсовета Артеменко, потому что там много его участия в этом деле. Есть вопросы к бывшему руководству. Я надеюсь, что господин Артеменко придет на допрос в ГБР и ответит на эти вопросы. К нам приходил запрос от ГБР, чтобы мы обеспечили его явку, но мы не имеем с ним контактов и это дел ГБР - его где-то найти. Пока вызывают в ГБР нескольких представителей Нацсовета на допрос в качестве свидетелей. Пока ГБР приглашает на допросы госпожа Ульяну Фещук, Валентина Коваля и некоторых представителей аппарата. Все только начинается", - сказала и.о. главы Нацсовета.

По ее словам, задачей Нацсовета сейчас является исправление этой всей истории, а делом ГБР есть определять, кто в этой схеме замешан.