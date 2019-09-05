Нацсовет обратится в суд относительно прекращения лицензии телеканала NewsOne

5 сентября, 2019, 15:33

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обращается в суд относительно прекращения лицензии общества "Новости 24 часа", в которое входит телеканал NewsOne

Об этом глава Нацсовета Ольга Герасимьюк сообщила на заседании регулятора, передает "Радио Свобода".

На заседании 5 сентября Нацсовет признала факт "разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в эфире канала". По словам Герасимьюк, такие высказывания звучали в эфире канала с 6 июня по 8 июля 2019 года.

Также Нацсовет зафиксировал нарушение Закона о телевидении и радиовещании, в частности в части недопустимости злоупотребления свободой деятельности и вероятное злоупотребление правом на информацию (прописано в Законе об информации).

По заключению регулятора, канал не выполнил предыдущие его решения, вынесенные 7 февраля и 12 февраля 2019 года.

Герасимьюк добавила, что Нацсовет обращается в суд о прекращении лицензии общества.

"Я хочу сказать, что мы подчеркиваем, что Национальный совет ни в коем случае не закрывает канал и не отбирает лицензии. Мы обращаемся в суд, чтобы он принял свое решение, ведь действительно, очень сложный вопрос. Это также означает, что канал от сегодня до сих пор не прекращает вещание, просим, чтобы никто этим не манипулировал. Он работает, никто не теряет работу, не выходит на улицу, пока суд не рассмотрит этот вопрос. Уже когда суд рассмотрит, тогда, соответственно, будут какие-то действия ", - пояснила она.

Член Нацсовета Ульяна Фещук добавила, что это максимальная санкция, которую может по закону применить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания соответственно.

За решение проголосовали все члены Нацсовета единогласно.