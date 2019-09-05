На оккупированный Донбасс поехали 9 грузовиков гуманитарной помощи от Красного Креста
5 сентября, 2019, 10:24
В среду, 4 сентября, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста
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