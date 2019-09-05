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Espreso.tvОбществоНа оккупированный Донбасс поехали 9 грузовиков гуманитарной помощи от Красного Креста

На оккупированный Донбасс поехали 9 грузовиков гуманитарной помощи от Красного Креста


фото: dpsu.gov.ua
В среду, 4 сентября, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста

Об этом сообщает пресс служба ГНСУ.

Отмечается, что для жителей Донбасса направили гигиенические и продуктовые наборы, строительные материалы общим весом 166,55 тонны.

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