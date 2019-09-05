На Львовщине иностранец вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом: пострадали 12 детей, погиб водитель

5 сентября, 2019, 09:34

ДТП произошло 4 сентября в 20:50 на автодороге Киев - Чоп между селами Дидилов и Банюнин, Каменка-Бугского района

Об этом сообщает пресс служба полиции Львовщины.

Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля "Мерседес Вито", 31-летний иностранец, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "Неоплан" и с автомобилем "Фольксваген Джета".

От полученных травм водитель "Мерседеса" погиб на месте происшествия.

На момент столкновения в автобусе находилось 49 детей и двое взрослых, проживающих в Черниговской области, а также двое водителей возрастом 53 и 66 лет, жители города Чернигов.

В результате ДТП с телесными повреждениями госпитализированы 12 детей 10-12 лет, и оба водителя автобуса. Водитель "Фольксвагена", 22-летний житель города Буск, не пострадал.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

\