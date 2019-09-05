Митинги под Нацсоветом: одни требуют закрыть NewsOne, другие - остановить "наступление на свободу слова"

5 сентября, 2019, 11:44

Сегодня Нацсовет должен рассмотреть и сообщить результаты внеплановых проверок телеканала NewsOne и 5 телерадиокомпаний, которые говорят под логотипом "112 Украина"

Об этом сообщил Еспресо.TV.

Возле Нацсовета по вопросам радио и телевидения происходят два митинга. Несколько сотен активистов разделились на 2 лагеря.

Сегодня Нацсовет должен рассмотреть и сообщить результаты внеплановых проверок телеканала NewsOne и 5 телерадиокомпаний, которые говорят под логотипом "112 Украина". 9 июля Нацсовет решил провести проверки после того, как представители NewsOne заявили о том, что собираются провести телемост с запрещенным в Украине телеканалом "Россия".

Часть активистов пришла, чтобы поддержать каналы. Они заявляют, что нарушается свобода слова. Другие требуют закрыть и отозвать лицензии телеканалов, которые, по их мнению, являются рупорами российской пропаганды.

1 августа один из представителей Нацсовета заявил, что они собираются обратиться в суд, чтобы отменить лицензию NewsOne. 9 июля Нацсовет обратился к ВР, чтобы им расширили полномочия и позволили отозвать лицензии.