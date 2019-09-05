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Espreso.tvОбществоМитинг за закрытие NewsOne: полицейские задержали соучредителя "Демсокиры" Гудыменко

Митинг за закрытие NewsOne: полицейские задержали соучредителя "Демсокиры" Гудыменко

Сегодня утром полиция задержала активиста, одного из основателей партии "Демократична сокира" Юрия Гудыменко на митинге в поддержку закрытия NewsOne

Об этом сообщил в Facebook член "Демократичної сокири" Максим Дижечко.

Трансляция задержания происходила на странице "Демсокири" в Facebook.

Акция проходила по адресу Прорезная, 2. Участники требовали аннулировать лицензию телеканала NewsOne. По сообщениям пресс-службы ГУ ЧП Киева, протестующих собралось около 180 человек. Чуть позже к месту проведения акции подтянулись сторонники "Оппозиционной платформы "За жизнь". Между оппонентами произошло столкновение.

  • Под Нацсоветом устроили 2 митинга. Сегодня он должен рассмотреть и сообщить результаты внеплановых проверок телеканала NewsOne и 5 телерадиокомпаний, которые говорят под логотипом "112 Украина"
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