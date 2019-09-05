МИД Украины протестует из-за заявления венгерского дипломата о "гражданской войне" на Донбассе
5 сентября, 2019, 07:17
МИД Украины выразил решительный протест на заявление государственного секретаря Канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея, который использовал недопустимую риторику, в частности по поводу "кризиса войны" в Украине
Об этом говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что категорически неприемлемой для Украины является ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины "гражданской войной".
"Это не только не соответствует действительности, а и противоречит официальной позиции стран-членов ЕС и НАТО, к которым относится также и Венгрия. Санкции ЕС против РФ введены именно в связи с этой агрессией, и подобная подмена понятий никоим образом не способствует ее прекращению", - пояснили в министерстве
В результате инцидента в МИД пригласили Временного поверенного в делах Венгрии в Украине госпожу Кристину Марфи.
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