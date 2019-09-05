МИД направил ноту протеста Боснии из-за заявления о "российском Крыме"

5 сентября, 2019, 12:12

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с высказываниями члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о якобы принадлежности временно оккупированной Автономной Республики Крым Российской Федерации

Об этом говорится в заявлении, которое размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

Додик дал интервью изданию "Русский репортер", в котором сказал: "У меня вопрос: а разве Крым - не часть России? Для меня это Россия, а что касается других... Босния вряд ли сможет признать, ведь необходим не только мой голос".

В МИД заявили, что воспринимают указанные высказывания Додика как выражение его собственного видения ситуации.

"МИД Украины ценит официальную позицию коллегиального Президиума Боснии и Герцеговины по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметили в министерстве.

Додик также заявил о намерении посетить Крым, и в МИД Украины напомнили, что поездки иностранных должностных лиц без согласования с украинской стороной являются откровенным нарушением украинского законодательства и международного права.

"В связи с указанным заявлением и намерением Милорад Додик посетить временно оккупированную АРК в МИД Боснии и Герцеговины отправлена нота протеста", - заявили в министерстве.