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Espreso.tvСпортЛучший игрок Европы удивляет партнеров по сборной своими прыжками

Лучший игрок Европы удивляет партнеров по сборной своими прыжками


фото: REUTERS
Вирджел ван Дейк удивил партнеров по сборной Нидерландов высотой своего прыжка

Об этом сообщается в Instagram.

Защитник "Ливерпуля" Вирджел ван Дейк находится в расположении сборной Нидерландов, где вместе с партнерами продолжает подготовку к матчам квалификации чемпионата Европы 2020. Лучшему футболисту Европы, по версии УЕФА, есть чем удивить не только болельщиков, но и опытных футболистов, например, прыжком на тренировке , который вызвал немалый ажиотаж от партнеров по сборной.

6 сентября сборная Нидерландов встретится со сборной Германии, а 9 сентября сыграет против Эстонии.

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