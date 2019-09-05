Лучший игрок Европы удивляет партнеров по сборной своими прыжками
5 сентября, 2019, 08:13
Вирджел ван Дейк удивил партнеров по сборной Нидерландов высотой своего прыжка
Об этом сообщается в Instagram.
Защитник "Ливерпуля" Вирджел ван Дейк находится в расположении сборной Нидерландов, где вместе с партнерами продолжает подготовку к матчам квалификации чемпионата Европы 2020. Лучшему футболисту Европы, по версии УЕФА, есть чем удивить не только болельщиков, но и опытных футболистов, например, прыжком на тренировке , который вызвал немалый ажиотаж от партнеров по сборной.
6 сентября сборная Нидерландов встретится со сборной Германии, а 9 сентября сыграет против Эстонии.
- 29 августа звание лучшего игрока года по версии УЕФА получил голландец Вирджел ван Дейк.
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