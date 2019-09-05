Химическая кастрация: Зеленский объяснил, почему ветировал закон

5 сентября, 2019, 15:50

Об этом сообщает издание "Новое время".

Зеленский указал на то, что принятый закон противоречит Конституции Украины и закону О защите персональных данных.

Кроме того, согласно поправкам президента, предусмотренное законом введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, совершившим сексуальное преступление против несовершеннолетнего ребенка, независимо от наличия противопоказаний, может привести к ухудшению состояния здоровья или даже преждевременной смерти осужденного.

"Следовательно будет иметь место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины (часть первая статьи 27)", - заявил Зеленский.

Помимо того, иную норму закона о создании публичного реестра педофилов могут расценить как вмешательство в частную жизнь лица, отбывшего наказание.

"Законом О защите персональных данных запрещается обработка персональных данных, в частности, об осуждении к уголовному наказанию, а также данных, касающихся здоровья, половой жизни, биометрических или генетических данных человека", - говорится в документе, который направил президент.