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Espreso.tvОбществоГонтарева прислала журналистам видео из больницы Лондона, чтобы подтвердить, что ее сбила машина

Гонтарева прислала журналистам видео из больницы Лондона, чтобы подтвердить, что ее сбила машина

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева на запрос журналистов прислала видео и фото, которое подтверждает то, что она находится в больнице Лондона

Об этом сообщает НВ .

Отметим, что Гонтарева заявила, что ей "объявлено физическое уничтожение":

В четверг, 5 сентября, на улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7. Автомобиль зарегистрирован на невестку Гонтаревой, которую также зовут Валерия.

Ранее экс-глава НБУ сообщала, что ее в Лондоне сбил автомобиль, она получила серьезные травмы.

 

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