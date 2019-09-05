Гонтарева прислала журналистам видео из больницы Лондона, чтобы подтвердить, что ее сбила машина
5 сентября, 2019, 14:56
Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева на запрос журналистов прислала видео и фото, которое подтверждает то, что она находится в больнице Лондона
Об этом сообщает НВ .
Отметим, что Гонтарева заявила, что ей "объявлено физическое уничтожение":
В четверг, 5 сентября, на улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7. Автомобиль зарегистрирован на невестку Гонтаревой, которую также зовут Валерия.
Ранее экс-глава НБУ сообщала, что ее в Лондоне сбил автомобиль, она получила серьезные травмы.
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