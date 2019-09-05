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Espreso.tvОбществоГончарук назвал 5 своих основных задач на посту премьера

Гончарук назвал 5 своих основных задач на посту премьера


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук надеется увидеть Украину по итогам работы своего правительства с ростом экономики хотя бы на 7%

Об этом передает НВ.

Гончарук назвал 5 своих основных задач. В частности:

  1. Рост ВВП в первый год на 5%, а в течение следующих четырех - минимум на 7%, что приведет к созданию 1 млн рабочих мест в следующие пять лет.
  2. Развитие инфраструктуры и связи: Восстановление 24 тыс. км дорог, 15 аэропортов и пяти морских портов, запуск внутренних водных путей, покрытие территории Украины скоростным интернетом.
  3. Обеспечение украинцев высоким прожиточным минимумом, который учтет расходы, в том числе на коммунальные услуги. "На то, что сейчас называют прожиточным минимумом, выжить невозможно. А если выжить на это невозможно, то это уже не прожиточный минимум. Плюс мы будем работать над тем, чтобы цифры в платежках уменьшились", - обещает премьер.
  4. Существенное уменьшение вредных выбросов. "Экологический вопрос у нас точно в приоритете. Нужно поддерживать развитие возобновляемой энергетики и сокращать энергозатраты. Нужны инвестиции в комплексную систему энергетической и экологической эффективности", - отмечает Гончарук.
  5. Государство в смартфоне. 2020-й год будет годом цифровизации страны. С 1 октября 2019-го правительство уже планирует отказаться от бумажного документооборота между государственными органами власти.

"До конца этого года мы планируем завершить полную инвентаризацию страны", - подытожил глава кабмина.

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