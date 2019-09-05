Финляндию назвали самой безопасной страной для туристов

5 сентября, 2019, 09:39

На втором месте в рейтинге расположилась Исландия

Об этом свидетельствует доклад The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, представленный на Всемирном экономическом форуме (WEF), передает УНИАН.

Тройку безопасных стран для путешествующих замыкает Оман.

Сообщается, что в топ-10 стран также вошли Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия.

Во вторую десятку попали Катар, Эстония, Япония, Австрия, Словения, Испания, Норвегия, Чехия, Австралия и Бруней.

Зато наиболее опасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Украина заняла в рейтинге 107-е место.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как надежность полиции, распространенность терактов, уровень убийств, расходы от терроризма, преступности и насилия.