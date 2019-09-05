Евро подорожал на 17 копеек
5 сентября, 2019, 08:38
В четверг, 5 сентября, 1 евро покупают по 27,84 грн
Об этом говорится на сайте НБУ.
Доллар наоборот - подешевел на 4 копейки: $1 стоит 25,26 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $1 покупают по 25,18 грн, продают - 25,23 грн.
Евро на черном рынке скупают за 27,63 грн, продают - 27,72 грн.
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