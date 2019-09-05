Евро-2020: расписание матчей и трансляций четверга
5 сентября, 2019, 11:30
5 сентября возобновляется отборочный турнир чемпионата Европы-2020 по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Отборочный турнир Евро-2020, 5-й тур
7 сентября
Группа J
19:00, Армения - Италия, "Футбол 2"
21:45 Финляндия - Греция
21:45, Босния и Герцеговина - Лихтенштейн
Группа D
21:45, Ирландия - Швейцария, "Футбол 1"
21:45, Гибралтар - Дания
Группа F
21:45, Румыния - Испания, "Футбол 2"
21:45, Норвегия - Мальта
21:45, Фареры - Швеция
Группа G
21:45, Израиль - Северная Македония
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Напомним, нападающий сборной Украины Роман Яремчук накануне отборочного матча Евро-2020 против Литвы сравнил себя с известными форвардами Лионелем Месси и Робертом Левандовски.
- Отборочную игру Евро-2020 между сборными Литвы и Украины в Вильнюсе 7 сентября будут судить представители Боснии и Герцеговины .
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