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Espreso.tvСпортЕвро-2020: расписание матчей и трансляций четверга

Евро-2020: расписание матчей и трансляций четверга


фото: uefa.com
5 сентября возобновляется отборочный турнир чемпионата Европы-2020 по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Отборочный турнир Евро-2020, 5-й тур

7 сентября

Группа J

19:00, Армения - Италия, "Футбол 2"

21:45 Финляндия - Греция

21:45, Босния и Герцеговина - Лихтенштейн

Группа D

21:45, Ирландия - Швейцария, "Футбол 1"

21:45, Гибралтар - Дания

Группа F

21:45, Румыния - Испания, "Футбол 2"

21:45, Норвегия - Мальта

21:45, Фареры - Швеция

Группа G

21:45, Израиль - Северная Македония

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