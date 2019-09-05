 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЕвро-2020: где смотреть игру Германия - Нидерланды и другие матчи пятницы

Евро-2020: где смотреть игру Германия - Нидерланды и другие матчи пятницы


фото: AP
6 сентября в отборочных матчах чемпионата Европы-2020 Германия принимает Нидерланды, а Шотландия - Россию

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный турнир Евро-2020, 5-й тур

6 сентября

группа С

19:00 Эстония - Беларусь, "Футбол 2"

21:45, Германия - Нидерланды, "Футбол 2"

Группа I

19:00, Кипр - Казахстан

21:45, Шотландия - Россия

21:45, Сан-Марино - Бельгия

Группа E

21:45, Уэльс - Азербайджан

21:45, Словакия - Хорватия, "Футбол 1"

Группа G

21:45, Словения - Польша

21:45, Австрия - Латвия

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 сентября, 2019 пятница

5 сентября, 2019 четверг

больше новостей

6 сентября, 2019 пятница

5 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать