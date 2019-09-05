Евро-2020: где смотреть игру Германия - Нидерланды и другие матчи пятницы
6 сентября, 2019, 08:00
6 сентября в отборочных матчах чемпионата Европы-2020 Германия принимает Нидерланды, а Шотландия - Россию
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный турнир Евро-2020, 5-й тур
6 сентября
группа С
19:00 Эстония - Беларусь, "Футбол 2"
21:45, Германия - Нидерланды, "Футбол 2"
Группа I
19:00, Кипр - Казахстан
21:45, Шотландия - Россия
21:45, Сан-Марино - Бельгия
Группа E
21:45, Уэльс - Азербайджан
21:45, Словакия - Хорватия, "Футбол 1"
Группа G
21:45, Словения - Польша
21:45, Австрия - Латвия
- Напомним, нападающий сборной Украины Роман Яремчук накануне отборочного матча Евро-2020 против Литвы сравнил себя с известными форвардами Лионелем Месси и Робертом Левандовски.
- 5 сентября вингер "Селтика" Марьян Швед покинул расположение сборной Украины из-за травмы на тренировке.
- Отборочную игру Евро-2020 между сборными Литвы и Украины в Вильнюсе 7 сентября судить представители Боснии и Герцеговины .
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