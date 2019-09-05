Это лоббирование интересов конкурентов: у Фирташа будут обжаловать решение АМКУ в суде
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
В компании Group DF, которая принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, прокомментировали решение Антимонопольного комитета о принудительном разделении активов, отметив, что будут обжаловать его в судах.
"Учитывая, что решение АМКУ принято с грубыми нарушениями закона, процедуры, без доказательств и аргументов, Group DF, безусловно, будет обжаловать данное решение в судах всех уровней и мы не сомневаемся в том, что нам удастся защитить интересы украинского производителя и сохранить отечественный химпром" , - сообщили в пресс-службе.
Там также отметили, что решение Антимонопольного комитета является "тенденциозным, принятым на основании аргументов сомнительного качества с грубым нарушением законодательства".
"Некоторые оценки и положения не выдерживают никакой критики и свидетельствуют о лоббировании интересов со стороны конкурентов украинской химической промышленности. Таким образом, своим решением АМКУ фактически решил стратегическую задачу в первую очередь российских конкурентов по уничтожению отечественного химпрома", - отметили в обращении.
В компании Group DF добавили, что решение "ставит под угрозу существование всей стратегически важной отрасли - украинской химической промышленности".
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