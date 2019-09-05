Если поменяем моряков на главные "тузы", то потеряем влияние на РФ, - Климпуш-Цинцадзе

5 сентября, 2019, 19:20

Бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе прокомментировала освобождение боевика "ЛНР" Владимира Цемаха

Об этом Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила в эфире Еспресо.TV.

"Когда мы будем менять моряков на главные, простите, если я так скажу, главные тузы в этой игре, которые мы имели в противовес российским незаконно удерживаемым украинцам, то, собственно, мы и теряем любые дополнительные рычаги влияния на Российскую Федерацию в этом диалоге в нормандском формате, мы теряем поддержку и лицо перед нашими партнерами не только в Европейском Союзе, не только в НАТО, но и у австралийцев, и малазийцев, которые входят в эту международную совместную следственную группу, и просила поговорить с Владимиром Цемахом и обращалась с этим в нашу прокуратуру. Это все не произошло ", - заявила она.

Кроме того, Климпуш-Цинцадзе отметила, что "мы, как государство пренебрегаем тяжело выстроенным диалогом" с международными партнерами, потому что несмотря на просьбы западных парламентариев не отдавать Российской Федерации ключевого свидетеля - освобождаем его.

"Сорок парламентариев буквально на днях написали обращение к президенту Зеленскому с настоянием того, чтобы он не отдавал Российской Федерации этого ключевого свидетеля по сбивании боинга. И мы, как государство, получается пренебрегаем этим всем тяжело строящихся диалогом, который мог помочь защитить собственные национальные интересы" , - подчеркнула она.

Кроме того, отметила, что новая власть не осознает стратегической опасности от своих решений.

"Я бы обратила внимание на несколько вещей в контексте того, что произошло. Вы говорите о тактических решениях власти. Я подозреваю, что это власть, которая не осознает стратегической опасности от этих тактических решений или это власть, которая намеренно выстраивает совсем другую страну чем ту, которую в течение пяти лет после революции достоинства мы все вместе с обществом строили", - добавила она.