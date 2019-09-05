Эрдоган пригрозил открыть для беженцев двери в Европу

5 сентября, 2019, 17:56

Турция готова открыть границу в Европу для беженцев, если в ближайшее время в Сирии для них не будет создана безопасная зона

Об этом сообщает TheGuardian.

Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган. При этом он заявил, что Турция не получила достаточной помощи от мира.

"Мы будем вынуждены открыть ворота. Мы не можем справиться с этим бременем в одиночку", - заявил Эрдоган.

По словам президента Турции, Анкара потратила более 40 миллиардов долларов на беженцев. При этом страна приняла более 3,6 млн мигрантов. Недавно Турция призвала создать безопасную зону на северо-востоке Сирии, в которую могли бы вернуться вынужденные переселенцы.