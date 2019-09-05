Экс-советника Обамы Крейга оправдали по делу о работе на правительство Януковича

5 сентября, 2019, 08:23

Федеральный суд присяжных США признал невиновным юриста и бывшего советника президента США Барака Обамы Грегори Крейга, которого обвиняли в скрытой работе на правительство Виктора Януковича в 2012 году

Об этом пишет CBS News.

Для Крейга просили 5 лет заключения.

Обвинение подозревало Крейга в сотрудничестве с Полом Манафортом, который консультировал украинского президента беглого Виктора Януковича. Его также обвиняли в нарушении правил при лоббировании, а именно в отсутствии соответствующей регистрации как лица, осуществляющего деятельность в политических кругах США в пользу иностранных учреждений.

Центральным эпизодом дела является передача Крейгом корреспонденту издания The New York Times Дэвиду Сенгеру отчета юристов в отношении Украины. Отчет, подготовленный юристами Skadden Arps (Крейг является партнером юридической фирмы Skadden Arps), касался преследования бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко со стороны правительства Януковича и представлял действия Януковича в положительном свете.