Экс-советника Обамы Крейга оправдали по делу о работе на правительство Януковича
Об этом пишет CBS News.
Для Крейга просили 5 лет заключения.
Обвинение подозревало Крейга в сотрудничестве с Полом Манафортом, который консультировал украинского президента беглого Виктора Януковича. Его также обвиняли в нарушении правил при лоббировании, а именно в отсутствии соответствующей регистрации как лица, осуществляющего деятельность в политических кругах США в пользу иностранных учреждений.
Центральным эпизодом дела является передача Крейгом корреспонденту издания The New York Times Дэвиду Сенгеру отчета юристов в отношении Украины. Отчет, подготовленный юристами Skadden Arps (Крейг является партнером юридической фирмы Skadden Arps), касался преследования бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко со стороны правительства Януковича и представлял действия Януковича в положительном свете.
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