Бывший заместитель Пшонки получил удостоверение депутата
5 сентября, 2019, 20:10
Бывший первый заместитель генпрокурора Пшонки Ренат Кузьмин, которого разыскивали 5 лет, прошел в Верховную Раду в списке "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Об этом сообщает Bihus.Info.
По состоянию на 3 сентября фамилия Пшонки была указана в базе лиц, скрывающихся от органов власти.
Поэтому, когда журналисты увидели Кузьмина в Раде, то позвонили правоохранителям и сообщили о его местонахождении. Однако, оказалось, что его больше нет в базе розыска МВД.
- Напомним, при режиме Януковича Ренат Кузьмин занимал должность заместителя секретаря СНБО и был первым заместителем генпрокурора. Он курировал дела против экс-премьера Юлии Тимошенко.
- 26 июня 2015 года Кузьмина объявили в розыск. В Украине Кузьмин обвиняется по статье "Заведомо незаконные задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей, повлекшие тяжкие последствия или совершенные из корыстных побуждений либо в иных личных интересах". Экс-первому заместителю генпрокурора грозит "лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".
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