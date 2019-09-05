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Espreso.tvОбществоБывший заместитель Пшонки получил удостоверение депутата

Бывший заместитель Пшонки получил удостоверение депутата

Бывший первый заместитель генпрокурора Пшонки Ренат Кузьмин, которого разыскивали 5 лет, прошел в Верховную Раду в списке "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Об этом сообщает Bihus.Info.

По состоянию на 3 сентября фамилия Пшонки была указана в базе лиц, скрывающихся от органов власти.

Поэтому, когда журналисты увидели Кузьмина в Раде, то позвонили правоохранителям и сообщили о его местонахождении. Однако, оказалось, что его больше нет в базе розыска МВД.

  • Напомним, при режиме Януковича Ренат Кузьмин занимал должность заместителя секретаря СНБО и был первым заместителем генпрокурора. Он курировал дела против экс-премьера Юлии Тимошенко.
  • 26 июня 2015 года Кузьмина объявили в розыск. В Украине Кузьмин обвиняется по статье "Заведомо незаконные задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей, повлекшие тяжкие последствия или совершенные из корыстных побуждений либо в иных личных интересах". Экс-первому заместителю генпрокурора грозит "лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".

 

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