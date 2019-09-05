Бывший заместитель Пшонки получил удостоверение депутата

5 сентября, 2019, 20:10

Бывший первый заместитель генпрокурора Пшонки Ренат Кузьмин, которого разыскивали 5 лет, прошел в Верховную Раду в списке "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Об этом сообщает Bihus.Info.

По состоянию на 3 сентября фамилия Пшонки была указана в базе лиц, скрывающихся от органов власти.

Поэтому, когда журналисты увидели Кузьмина в Раде, то позвонили правоохранителям и сообщили о его местонахождении. Однако, оказалось, что его больше нет в базе розыска МВД.