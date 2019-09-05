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Espreso.tvМирБританский кризис: брат Джонсона сложил депутатский мандат и ушел из правительства

Британский кризис: брат Джонсона сложил депутатский мандат и ушел из правительства


фото: reuters
Младший брат главы правительства Великобритании Джо Джонсон объявил об отказе от депутатского мандата и отставке с должности в правительстве

Об этом он написал в Twitter.

"Для меня было честью представлять Орпингтон 9 лет и работать министром при трех премьер-министрах. В последние недели я разрывался между лояльностью семьи и национальными интересами - это неразрешимое напряжение, и поэтому настало время, чтобы другие взяли на себя мою роль депутата и министра", - написал Джонсон-младший.

Джо Джонсон был министром транспорта в правительстве Терезы Мэй. Однако он оставил должность в ноябре 2018 г. через ее стратегию Brexit и призвал провести еще один референдум.

Позже он появлялся на агитационных мероприятиях своего брата, который тогда был кандидатом на пост главы правительства. В результате он вернулся в правительство и стал министром.

Напомним, парламент Великобритании принял законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit. После этого премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы, но депутаты отклонили эту инициативу.

Глава правительства заявил, что в пятницу планирует вновь внести на голосование предложение о досрочных выборах.

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