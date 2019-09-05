Более 7 тыс. украинских семей закупили газ на зиму по летним ценам

5 сентября, 2019, 11:17

Воспользовавшись услугой "газовый запас", украинцы закупили 4,5 млн кубометров газа на зиму по летним ценам

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

С момента запуска 23 августа группой Нафтогаз нового продукта для бытовых потребителей "Газовый запас" в рамках акции #ТвояEнергонезалежність его приобрели уже 7320 украинских семей.

Общий объем газа, заказанный потребителями на условиях "Газового запаса", составляет почти 4,5 млн куб. м.

К программе уже присоединились 18 региональных газоснабжающих компаний, или более 70% общего количества. Сейчас ведутся переговоры с поставщиками газа города Киева, Одесской, Херсонской, Полтавской и Донецкой областей. Нафтогаз надеется, что они позволят своим клиентам воспользоваться преимуществами программы "Газовый запас".

Продукт "Газовый запас" позволяет бытовым потребителям приобрести заранее необходимые объемы газа по низкой летней цене для использования его в течение отопительного сезона.

Бытовой потребитель может закупить на этих условиях до 25 тыс. куб. м газа. Воспользоваться предложением можно до 25 сентября. Отпускная цена Нафтогаза газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС, а также без учета стоимости транспортировки, распределения и надбавки поставщика).