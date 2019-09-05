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Espreso.tvОбществоАрабо-израильский конфликт: Трампа покидает автор известного мирного соглашения

Арабо-израильский конфликт: Трампа покидает автор известного мирного соглашения

Специальный представитель США в регионе Ближнего Востока Джейсон Гринблатт, который считается главным разработчиком так называемой "сделки века" по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта, покидает администрацию Дональда Трампа

Об этом сообщил президент США в Twitter.

"После почти трех лет в моей администрации Джейсон Гринблатт идет дальше работать в частном секторе. Джейсон был верным и замечательным другом и фантастическим юристом", - написал глава Белого дома.

Помимо того, Трамп добавил, что усилия Гринблатта по поиску мира между Израилем и Палестиной "не будут забыты".
До сих пор неизвестно, где именно Гринблатт продолжит свою карьеру. Однако из-за того, что он покидает Белый дом, возникают определенные сомнения, удалось ли реализовать "сделку века".

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп еще в начале года анонсировал "сделку века" по решению израильско-палестинского конфликта.

 

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