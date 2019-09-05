Арабо-израильский конфликт: Трампа покидает автор известного мирного соглашения

5 сентября, 2019, 21:45

Специальный представитель США в регионе Ближнего Востока Джейсон Гринблатт, который считается главным разработчиком так называемой "сделки века" по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта, покидает администрацию Дональда Трампа

Об этом сообщил президент США в Twitter.

"После почти трех лет в моей администрации Джейсон Гринблатт идет дальше работать в частном секторе. Джейсон был верным и замечательным другом и фантастическим юристом", - написал глава Белого дома.

Помимо того, Трамп добавил, что усилия Гринблатта по поиску мира между Израилем и Палестиной "не будут забыты".

До сих пор неизвестно, где именно Гринблатт продолжит свою карьеру. Однако из-за того, что он покидает Белый дом, возникают определенные сомнения, удалось ли реализовать "сделку века".

After almost 3 years in my Administration, Jason Greenblatt will be leaving to pursue work in the private sector. Jason has been a loyal and great friend and fantastic lawyer .... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2019