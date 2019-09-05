Арабо-израильский конфликт: Трампа покидает автор известного мирного соглашения
Об этом сообщил президент США в Twitter.
"После почти трех лет в моей администрации Джейсон Гринблатт идет дальше работать в частном секторе. Джейсон был верным и замечательным другом и фантастическим юристом", - написал глава Белого дома.
Помимо того, Трамп добавил, что усилия Гринблатта по поиску мира между Израилем и Палестиной "не будут забыты".
До сих пор неизвестно, где именно Гринблатт продолжит свою карьеру. Однако из-за того, что он покидает Белый дом, возникают определенные сомнения, удалось ли реализовать "сделку века".
After almost 3 years in my Administration, Jason Greenblatt will be leaving to pursue work in the private sector. Jason has been a loyal and great friend and fantastic lawyer ....- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2019
- Напомним, что президент США Дональд Трамп еще в начале года анонсировал "сделку века" по решению израильско-палестинского конфликта.
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