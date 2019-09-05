АМКУ обязал холдинг Фирташа разделить активы по производству удобрений

5 сентября, 2019, 14:34

Антимонопольный комитет обязал холдинг Ostchem, который входит в состав финансово-промышленной группы компаний Group DF Дмитрия Фирташа, разделить активы своих производителей азотных минеральных удобрений

Об этом сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев в Facebook.

Такое решение комитет принял после выявления нарушений со стороны компаний "Северодонецкое объединение Азот", "Азот" и "Ривнеазот", входящих в холдинг.

"Сегодня, 5 сентября 2019 года, Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний OSTCHEM Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на "НФ Трейдинг Украина" штраф в размере 107 млн грн", - написал Терентьев.

В АМКУ отмечают, что с 2014 по 2017 год указанные компании злоупотребляли монопольным положением на рынке первичной продажи азотных минудобрений. По данным комитета, к нарушениям также причастно ООО "НФ Трейдинг Украина". АМКУ постановил оштрафовать эту компанию на 107 млн грн.

Речь идет о систематической перепродаже внутри группы по завышенным ценам природного газа, который является основным сырьем в производстве удобрений. Это привело к завышению себестоимости производства удобрений и повышению цены.

Терентьев добавил, что заводы холдинга Ostchem безосновательно останавливали работу с марта по июнь 2017 г. (сезон весенне-полевых работ), что привело к недопоставке товара аграриям.

"АМКУ считает, что если бы три основных отечественных завода-производителя азотных минеральных удобрений конкурировали между собой, а не действовали как один субъект - группа OSTCHEM, установленные злоупотребления были бы невозможны", - подчеркнул глава комитета.

С учетом продолжительности и существенности нарушения, его негативного влияния на аграрный рынок государства, и с целью эффективного пресечения злоупотребления монопольным положением к заводам группы применена санкция в виде принудительного разделения, которое должно состояться в течение 9 месяцев с даты получения этого решения.