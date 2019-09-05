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Espreso.tvОбществоАмериканские сенаторы встретились с генпрокурором Рябошапкой

Американские сенаторы встретились с генпрокурором Рябошапкой

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка встретился с сенаторами США Крисом Мерфи и Роном Джонсоном, которым запретили въезд в Россию

Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.

Отмечается, что визит сенаторов начался встречей с Рябошапкой, во время которой он поделился своими взглядами по поводу антикоррупционных реформ в Украине.

 

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