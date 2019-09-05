Американские сенаторы встретились с генпрокурором Рябошапкой

5 сентября, 2019, 10:28

Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.

Отмечается, что визит сенаторов начался встречей с Рябошапкой, во время которой он поделился своими взглядами по поводу антикоррупционных реформ в Украине.

(1/2) Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мерфи из Коннектикута в Киеве, где они будут иметь встречи с украинскими чиновниками по крепкого # ПартнерствоУкраинаСША ! - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 5 сентября 2019 г.