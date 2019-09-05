Американские сенаторы встретились с генпрокурором Рябошапкой
5 сентября, 2019, 10:28
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка встретился с сенаторами США Крисом Мерфи и Роном Джонсоном, которым запретили въезд в Россию
Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.
Отмечается, что визит сенаторов начался встречей с Рябошапкой, во время которой он поделился своими взглядами по поводу антикоррупционных реформ в Украине.
(1/2) Мы рады приветствовать сенатора Рона Джонсона из Висконсина и сенатора Криса Мерфи из Коннектикута в Киеве, где они будут иметь встречи с украинскими чиновниками по крепкого # ПартнерствоУкраинаСША !- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 5 сентября 2019 г.
(2/2) Их визит начался встречей с Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, во время которой он поделился своими взглядами шодо антикоррупционных реформы в Украине. pic.twitter.com/Phd1bSAacd- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 5 сентября 2019 г.
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