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Espreso.tvОбществоЖурналистов не пустили на заседание Комитета Рады по вопросам регламента, - "Честно"

Журналистов не пустили на заседание Комитета Рады по вопросам регламента, - "Честно"


фото: chesno.org
Члены комитета утверждают, что никаких решений о недопуске СМИ не принимали, а в пресс-службе Аппарата ВРУ ссылаются на поручение секретариата Комитета

Об этом сообщает движение "Честно".

Журналистов Общественного движения "Честно" не пустили на заседание Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины, которое было назначено на 11:00 4 сентября. Члены комитета утверждают, что никаких решений о недопуске СМИ не принимали, а в пресс-службе Аппарата ВРУ ссылаются на поручение секретариата Комитета.

Как отмечают в организации, пока сотрудники охраны выясняли, действительно ли будет заседание и пускать ли на него журналистов, в здание зашел первый заместитель главы регламентного комитета, депутат от "Батькивщины" Андрей Пузийчук, который подтвердил, что сегодня в 11:00 состоится заседание, но ни о каких ограничениях для прессы не вспомнил.

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В этот момент журналисты встретили главу этого самого комитета, нардепа от "Слуги народа" Сергея Кальченко, который как раз спешил на заседание. На замечание представителей "Честно" о том, что их не допускают к освещению работы комитета, депутат отреагировал вяло, лишь сказав что-то вроде "должны пускать", и исчез.

Впоследствии по телефону он добавил, что никаких решений о недопуске СМИ на заседание регламентный комитет не принимал.

После этого представители "Честно" позвонили в пресс-службу Аппарата Верховной Рады, откуда охрана и получила распоряжение не пускать журналистов.

Руководитель подразделения Ирина Кармелюк сообщила, что поручение о недопуске СМИ ей передал секретариат регламентного комитета: "Это было распоряжение секретариата комитета, я только выполняю их поручения. Они проводят организационное заседание без прессы".

Кармелюк посоветовала обратиться к заведующей секретариатом Комитета по вопросам регламента Марие Нехоцы. Однако последняя на телефонные звонки не отвечает.

Отметим, что в ч. 1 ст. 9 закона "О комитетах Верховной Рады Украины" значится, что заседание и другие мероприятия комитетов, которые проводятся открыто, имеют право посещать журналисты, работники СМИ, представители общественных организаций. Для журналистов, работников СМИ, аккредитованных при ВРУ, дополнительная аккредитация для посещения заседаний комитетов не проводится.

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