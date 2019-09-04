Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за незаконную добычу янтаря

4 сентября, 2019, 18:11

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Законопроект определен главой государства как неотложный.

Итак, УК Украины Зеленский предлагает дополнить новой статьей 240-1 "Незаконная добыча янтаря".

Так, в ней определено, что незаконная добыча янтаря наказывается штрафом от семисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11,9 тыс. гривень до 51 тыс.) или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок .

Предлагается предусмотреть, что реализация, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка незаконно добытого янтаря наказываются штрафом от трех тысяч до десяти тысяч таких минимумов (от 51 тыс. гривень до 170 тыс. гривень) или ограничением свободы на срок от трех до шести лет или лишением свободы на тот же срок.

Такие же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или повторно, или в крупных размерах, на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

"Под значительным размером в настоящей статье следует понимать стоимость янтаря, которая в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. Этот закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в тексте проекта.