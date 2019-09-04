Зеленский уволил главу СБУ Херсонщины
4 сентября, 2019, 18:37
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Эдуарда Крицына с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области
Об этом сообщает сайт президента.
"Уволить Крицына Эдуарда Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области", - говорится в указе.
Отметим, что с 2016-2017 год Крицын возглавлял СБУ в Харьковской области, 2017-2018 - в Днепропетровской области.
На должность начальника управления СБУ Херсонской его назначили 15 июня 2018 г.
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