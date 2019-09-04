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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил Коваленко заместителем главы ОПГ

Зеленский назначил Коваленко заместителем главы ОПГ

Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины

Об этом сообщает сайт президента.

Коваленко с июня 2015 г. и до сих пор координатор ОО "Антикоррупционное движение Украины".

С января 2014 года в настоящее время - сотница 39-й сотни Самообороны Майдана (с марта 2014 г. глава Всеукраинской ОО "39 женская сотня Самообороны Майдана").

Новоназначенная заместитель председателя ОПГ была советницей четырех министров: Стеця, Полторака, Гелетея и Коваля.

 

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