Зеленский назначил Коваленко заместителем главы ОПГ
4 сентября, 2019, 19:37
Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины
Об этом сообщает сайт президента.
Коваленко с июня 2015 г. и до сих пор координатор ОО "Антикоррупционное движение Украины".
С января 2014 года в настоящее время - сотница 39-й сотни Самообороны Майдана (с марта 2014 г. глава Всеукраинской ОО "39 женская сотня Самообороны Майдана").
Новоназначенная заместитель председателя ОПГ была советницей четырех министров: Стеця, Полторака, Гелетея и Коваля.
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