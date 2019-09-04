Изменения в УПК: правозащитники опасаются появления политзаключенных

4 сентября, 2019, 12:30

Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров выразил опасения, что предложенные изменения в ст. 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины могут привести к политическим преследованиям

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Еспресо.TV.

"Надо сказать, что в деятельности антикоррупционных органов есть и элементы фальсификаций обвинений, и произвола в сборе и выборе доказательств, игнорирование очевидных фактов, выход должностных лиц за пределы компетенции, незаконная переборка полномочий, применение нерелевантных к делу норм права, также выборочный характер преследования и незаконное разглашение негласных следственно-розыскных действий, о которых мы неоднократно говорили в частности здесь", - сказал Захаров.

"В результате можно считать, что будут создаваться условия для политических преследований и мы имеем обоснованные опасения, что благодаря этим изменениям законодательства будут осуществлены политические преследования, и у нас появятся в Украине политвьязни по сфабрикованным коррупционным делам", - резюмировал правозащитник.