 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИзменения в УПК: правозащитники опасаются появления политзаключенных

Изменения в УПК: правозащитники опасаются появления политзаключенных


фото: ckp.in.ua
Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров выразил опасения, что предложенные изменения в ст. 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины могут привести к политическим преследованиям

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Еспресо.TV.

"Надо сказать, что в деятельности антикоррупционных органов есть и элементы фальсификаций обвинений, и произвола в сборе и выборе доказательств, игнорирование очевидных фактов, выход должностных лиц за пределы компетенции, незаконная переборка полномочий, применение нерелевантных к делу норм права, также выборочный характер преследования и незаконное разглашение негласных следственно-розыскных действий, о которых мы неоднократно говорили в частности здесь", - сказал Захаров.

"В результате можно считать, что будут создаваться условия для политических преследований и мы имеем обоснованные опасения, что благодаря этим изменениям законодательства будут осуществлены политические преследования, и у нас появятся в Украине политвьязни по сфабрикованным коррупционным делам", - резюмировал правозащитник.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 сентября, 2019 среда

больше новостей

4 сентября, 2019 среда

3 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать