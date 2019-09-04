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Espreso.tvОбществоИз-за обстрелов на Донбассе четверо бойцов получили ранения, - ООС

Из-за обстрелов на Донбассе четверо бойцов получили ранения, - ООС

По состоянию на 4 сентября четверо военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков в зоне боевых действий на Донбассе

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Также отметили, что 3 сентября боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.

 

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