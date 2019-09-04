Из-за обстрелов на Донбассе четверо бойцов получили ранения, - ООС
4 сентября, 2019, 08:25
По состоянию на 4 сентября четверо военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков в зоне боевых действий на Донбассе
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Также отметили, что 3 сентября боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня.
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