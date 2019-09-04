Итальянский клуб не будет пускать на матчи фанов-расистов
Об этом сообщает Football Italia .
Президент "Кальяри" Томазо Джулини рассказал, как клуб планирует бороться с расизмом в чемпионате Италии, из-за инцидента с фанами и Лукаку, который произошел в матче "Интера" и "Кальяри" накануне.
"Кальяри - вовсе не расистский город. Мне жаль, что такой имидж распространился за границу. Надеюсь, нам не дадут ограничения на следующий матч. Закрывать трибуны ультрас - это не выход. Стюарды должны быть информированы. Если они увидят или камера распознает кого-то, кто скандируют расистские кричалки - этим людям следует запретить дальнейшее посещение стадиона ", - заявил президент клуба.
Нападающий "Интера" Лукаку неоднократно слышал оскорбительные расистские выкрики в свою сторону в матче с "Кальяри".
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