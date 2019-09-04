Вице-премьер Федоров заявил, что не будет обязательной регистрации SIM-карт

4 сентября, 2019, 18:52

Законопроектом предлагалось ввести регистрацию SIM-карт по паспортам и блокировать "серые" телефоны

Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Liga.Tech

"Мы закон будем полностью переделывать с учетом европейских практик. Он попал туда непонятным образом. По моей инициативе его отозвали", - заявил Федоров.

По словам министра, обязательной регистрации абонентов и блокирования "серых" телефонов по IMEI в переработанном законопроекте не будет.