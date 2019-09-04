В течение суток 4 августа боевики 5 раз нарушили режим тишины
4 сентября, 2019, 20:07
Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 2 обстрела позиций объединенных сил:
- неподалеку Водяного из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- возле Опытного из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 3 обстрела позиций объединенных сил:
- возле Майорска из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Шумив из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- около Южного из вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В то же время сообщается, что 3 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов 4 военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.
Подразделения ООС соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника.
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