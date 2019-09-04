В танковых войсках Украины впервые появились девушки
4 сентября, 2019, 17:00
В военных вузах расширилось количество специальностей для девушек
Об этом заявил на брифинге в Минобороны полковник Вадим Артамощенко, передает Insider .
"Сейчас почти сняты ограничения на специальности, которыми вправе заниматься женщины. В этом году впервые в танковых войсках появились девушки. Они вступили в харьковский институт танковых войск", - сказал Артамощенко.
Другие нововведения этого года касались всех студентов. В частности, увеличили максимально допустимый возраст для вступления на военные специальности. Раньше это было 23 года, сейчас - 30.
Вступать в военные вузы отныне можно как с сертификатом ЕГЭ, так и со вступительными экзаменами.
Всего в этом году более 3 тысяч студентов выбрали военные специальности, 16% из них - девушки.
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