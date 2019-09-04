В танковых войсках Украины впервые появились девушки

4 сентября, 2019, 17:00

В военных вузах расширилось количество специальностей для девушек

Об этом заявил на брифинге в Минобороны полковник Вадим Артамощенко, передает Insider .

"Сейчас почти сняты ограничения на специальности, которыми вправе заниматься женщины. В этом году впервые в танковых войсках появились девушки. Они вступили в харьковский институт танковых войск", - сказал Артамощенко.

Другие нововведения этого года касались всех студентов. В частности, увеличили максимально допустимый возраст для вступления на военные специальности. Раньше это было 23 года, сейчас - 30.

Вступать в военные вузы отныне можно как с сертификатом ЕГЭ, так и со вступительными экзаменами.

Всего в этом году более 3 тысяч студентов выбрали военные специальности, 16% из них - девушки.