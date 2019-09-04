В "Слуги народа" предлагают "адекватную" процедуру увольнения членов Нацсовета по вопросам теле и радиовещания

4 сентября, 2019, 09:22

Народные депутаты от партии "Слуга народа" предложили новую процедуру назначения и увольнения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

На сайте обнародованы соответствующие законопроекты "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" №2035 и об изменениях в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности общенациональной телесети №2036.

По словам депутата от "Слуги народа" Евгении Кравчук, изменения в законе о Нацсовете должны утвердить "адекватную процедуру назначения и увольнения членов органа".

"Действующее законодательство предусматривает двухмесячное отсутствие членов Нацсовета, которые назначаются по квоте Верховной Рады, пока длится процедура отбора и их назначения. Мы считаем это недопустимым и хотим обеспечить непрерывную работу регулятора ", - отметила Евгения Кравчук.

В "Слуге народа" считают, что пока нет закона о "прозрачности монополиста, который обеспечивает вещание всех вещателей". Итак, согласно законопроекту об обеспечении прозрачности собственности общенациональных телеканалов, учредителям каналов планируют выдвигать требования, гарантирующие невозможность влияния других стран на информационное пространство Украины.