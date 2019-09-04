В МИД ответили на предложение предоставить Украине "особый статус" в ЕС

4 сентября, 2019, 16:06

В украинском Министерстве иностранных дел отреагировали на предложение президента Словении Борута Пахора предоставить Украине "особый статус" в Евросоюзе

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря МИД Екатерину Зеленко.

По словам Зеленко, Украина поставила перед собой цель стать полноправным членом Европейского союза (ЕС), а не получить "особый статус". Она добавила, что вступление в ЕС является стратегической целью Киева.

"Стратегическая цель Украины - это полноценное членство в ЕС, что также закреплено в Конституции нашего государства. Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации соглашения об ассоциации с ЕС", - заявила пресс-секретарь МИД.

В МИД добавили, что украинский посол постоянно проводит встречи с представителями Словении и информирует их о достижениях Украины на пути к обретению полноценного членства в ЕС и НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Словении Борут Пахор предложил предоставить Украине и Турции "особый статус", а странам Балтии полноценное членство в Европейском Союзе.