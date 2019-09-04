 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ киевском транспорте с 1 ноября исчезнут из обращения бумажные билеты

В киевском транспорте с 1 ноября исчезнут из обращения бумажные билеты


фото: itsotnya
В Киеве с 1 ноября планируют прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте и перейти на е-билет

Об этом сказал директор департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров в комментарии 44.ua.

Для проезда в транспорте киевляне смогут использовать электронный билет или карточку киевлянина.

"С 1 ноября в метро еще можно будет пользоваться жетонами и бесконтактной зеленой карточкой, но приобрести их будет уже нельзя. Так что с 1-го ноября мы хотим дать киевлянам возможность по полной пользоваться е-билетом", - сказал Назаров.

Кроме того, после внедрения электронного билета в наземном общественном транспорте исчезнут кондукторы. Вместо них на маршрутах будут работать контролеры, которые с помощью специального оборудования будут проверять у пассажиров, оплатили ли они проезд.

Также в наземном транспорте в последний месяц осени заработает система оплаты проезда с помощью банковской карты, которая пока работает в тестовом режиме.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 сентября, 2019 среда

больше новостей

4 сентября, 2019 среда

3 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать