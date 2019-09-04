В киевском транспорте с 1 ноября исчезнут из обращения бумажные билеты
Об этом сказал директор департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров в комментарии 44.ua.
Для проезда в транспорте киевляне смогут использовать электронный билет или карточку киевлянина.
"С 1 ноября в метро еще можно будет пользоваться жетонами и бесконтактной зеленой карточкой, но приобрести их будет уже нельзя. Так что с 1-го ноября мы хотим дать киевлянам возможность по полной пользоваться е-билетом", - сказал Назаров.
Кроме того, после внедрения электронного билета в наземном общественном транспорте исчезнут кондукторы. Вместо них на маршрутах будут работать контролеры, которые с помощью специального оборудования будут проверять у пассажиров, оплатили ли они проезд.
Также в наземном транспорте в последний месяц осени заработает система оплаты проезда с помощью банковской карты, которая пока работает в тестовом режиме.
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