В киевском транспорте с 1 ноября исчезнут из обращения бумажные билеты

4 сентября, 2019, 15:30

В Киеве с 1 ноября планируют прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте и перейти на е-билет

Об этом сказал директор департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров в комментарии 44.ua.

Для проезда в транспорте киевляне смогут использовать электронный билет или карточку киевлянина.

"С 1 ноября в метро еще можно будет пользоваться жетонами и бесконтактной зеленой карточкой, но приобрести их будет уже нельзя. Так что с 1-го ноября мы хотим дать киевлянам возможность по полной пользоваться е-билетом", - сказал Назаров.

Кроме того, после внедрения электронного билета в наземном общественном транспорте исчезнут кондукторы. Вместо них на маршрутах будут работать контролеры, которые с помощью специального оборудования будут проверять у пассажиров, оплатили ли они проезд.

Также в наземном транспорте в последний месяц осени заработает система оплаты проезда с помощью банковской карты, которая пока работает в тестовом режиме.