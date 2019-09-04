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Espreso.tvОбществоВ Киеве злоумышленники покрасили статую Самсона в розовый

В Киеве злоумышленники покрасили статую Самсона в розовый


фото: npu.gov.ua
4 сентября на Контрактовой площади трое мужчин покрасили статую Самсона в розовый цвет

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"В ночь на среду, 4 сентября, на Контрактовой площади в Киеве трое мужчин покрасили статую Самсона в розовый цвет", - говорится в сообщении.

Когда полицейские прибыли на вызов, то увидели неизвестных, которые бежали, и одного из них им удалось догнать. При себе у него обнаружили краску и кисточку.

Во время следственных действий мужчина назвал полицейским имена своих товарищей, которых вскоре также задержали.

Следователи квалифицировали их действия как "повреждение объекта культурного наследия", поскольку скульптура-фонтан Самсон официально внесена в Госреестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения.

Помимо того, оказалось, что мужчины готовились к "акции" заранее.

"Мы установили, что к этому преступлению фигуранты готовились заранее. В своей переписке злоумышленники обсуждали план действий, а также консультировались со знакомыми, как можно избежать наказания за содеянное. Один из вариантов - назвать свои действия установкой арт-объекта", - заявил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Полицейские обнародовали переписку мужчин.

 

Теперь фигурантам грозит до трех лет лишения свободы.

 

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