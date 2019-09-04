В Киеве проверят все МАФы с шаурмой

4 сентября, 2019, 14:25

В столице проверят все киоски, которые продают шаурму, из-за недавнего отравления студентов

Об этом сообщили в Госпотребслужбе Киева.

В столице создадут рабочие группы, в которые войдут специалисты Госпотребслужбы, Киевского лабораторного центра МЗ и сотрудники Национальной полиции. Они будут собирать информацию о МАФах, продающих шаурму в Киеве.

Инспекторы Госпотребслужбы проверили киоск с шаурмой по адресу Борщаговская, 128. Именно в этой точке покупали шаурму 7 студентов, которых недавно госпитализировали с отравлением.

При проверке оказалось, что в киоске не соблюдали и нарушали правила гигиены и хранения продуктов. Кроме того, в МАФе не было горячей и холодной воды.

После проверки работу киоска временно прекратили. В настоящее время полиция расследует дело по факту нарушения санитарных правил и норм киоском на Борщаговской.