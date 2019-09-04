В Киеве проверят все МАФы с шаурмой
Об этом сообщили в Госпотребслужбе Киева.
В столице создадут рабочие группы, в которые войдут специалисты Госпотребслужбы, Киевского лабораторного центра МЗ и сотрудники Национальной полиции. Они будут собирать информацию о МАФах, продающих шаурму в Киеве.
Инспекторы Госпотребслужбы проверили киоск с шаурмой по адресу Борщаговская, 128. Именно в этой точке покупали шаурму 7 студентов, которых недавно госпитализировали с отравлением.
При проверке оказалось, что в киоске не соблюдали и нарушали правила гигиены и хранения продуктов. Кроме того, в МАФе не было горячей и холодной воды.
После проверки работу киоска временно прекратили. В настоящее время полиция расследует дело по факту нарушения санитарных правил и норм киоском на Борщаговской.
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