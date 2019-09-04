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Espreso.tvОбществоВ Киеве грузовик насмерть сбил мужчину

В Киеве грузовик насмерть сбил мужчину

Мужчина около 60 лет внезапно выскочил на дорогу, а водитель не смог мгновенно остановить транспорт

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Смертельное ДТП произошло в Голосеевском районе Киева. На улице Академика Заболотного грузовик сбил насмерть мужчину.

По словам водителя фуры, мужчина около 60 лет с велосипедом внезапно выскочил на дорогу, он не смог мгновенно остановить многотонный транспорт. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Обстоятельства смертельного ДТП будут выяснять следователи.

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