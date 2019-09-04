В Киеве грузовик насмерть сбил мужчину
4 сентября, 2019, 16:21
Мужчина около 60 лет внезапно выскочил на дорогу, а водитель не смог мгновенно остановить транспорт
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Смертельное ДТП произошло в Голосеевском районе Киева. На улице Академика Заболотного грузовик сбил насмерть мужчину.
По словам водителя фуры, мужчина около 60 лет с велосипедом внезапно выскочил на дорогу, он не смог мгновенно остановить многотонный транспорт. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Обстоятельства смертельного ДТП будут выяснять следователи.
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