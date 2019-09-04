Увеличение обстрелов на Донбассе: Украина предлагает восстановить ОЦКК
Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
"Прошедшие 2 недели сказались увеличением количества нарушений режима тишины со стороны НЗФ ОРДЛО, в том числе с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Поэтому в рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Общий центр по контролю и координации сторон (ОЦКК). Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", - написала Олифер.
Сообщается, что в гуманитарной подгруппе продолжается работа по освобождению удерживаемых лиц.
Также начат ремонт моста в Станице Луганской.
"Чтобы работы были завершены к концу осени, украинские мостостроевцы готовы работать над его восстановлением круглосуточно и без выходных", - отметила пресс-секретарь.
Олифер добавила, что также достигли договоренностей по восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса, в которой нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения.
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