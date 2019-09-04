Умер легенда фэшн-фотографии Линдберг
Об этом сообщает Vogue.
"Питер Линдберг родился в Польше, но жил в Германии, а затем переехал в Париж. Имея художественное образование, он в 1970-х годах увлекся фотографией и через несколько лет стал рекламным фотографом. Линдберг известен прежде всего благодаря своим портретам. Он снимал характеры и реальные эмоции, не скрывал морщин у глаз и не боролся с несовершенствами. Его главная задача всегда было - подчеркнуть индивидуальность своего героя ", - говорится в сообщении.
Всемирная известность к нему пришла в начале 1990-х годов, когда Анна Винтур попросила его снять супермоделей в легендарном кадре, где девушки позируют в простых белых рубашках с мужского плеча.
Его работы находятся в коллекциях Центра Помпиду в Париже и музея Виктории и Альберта в Лондоне.
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