Умер легенда фэшн-фотографии Линдберг

4 сентября, 2019, 14:09

Фотограф Питер Линдберг умер в 74-летнем возрасте. Он работал с Vogue, Harper's Bazaar, Vanity Fair и другими крупными изданиями

Об этом сообщает Vogue.

"Питер Линдберг родился в Польше, но жил в Германии, а затем переехал в Париж. Имея художественное образование, он в 1970-х годах увлекся фотографией и через несколько лет стал рекламным фотографом. Линдберг известен прежде всего благодаря своим портретам. Он снимал характеры и реальные эмоции, не скрывал морщин у глаз и не боролся с несовершенствами. Его главная задача всегда было - подчеркнуть индивидуальность своего героя ", - говорится в сообщении.

Всемирная известность к нему пришла в начале 1990-х годов, когда Анна Винтур попросила его снять супермоделей в легендарном кадре, где девушки позируют в простых белых рубашках с мужского плеча.

Его работы находятся в коллекциях Центра Помпиду в Париже и музея Виктории и Альберта в Лондоне.