Украина просит ФРГ запретить немецкой компании работать в аннексированной Керчи

4 сентября, 2019, 21:07

Министерство иностранных дел Украины обратилось в посольство Украины в Германии и консульство в Мюнхене с просьбой принять меры "для прекращения деятельности немецкой компании" в аннексированном Крыму

Об этом пишет Крым.Реалии

"Министерством поручено посольству Украины в ФРГ и Генеральному консульству Украины в Мюнхене принять политико-дипломатические меры с целью пресечения незаконной деятельности немецкой компании на территории временно оккупированного полуострова", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что речь идет о компании "Баварский дом", которая будет заниматься реконструкцией Митридатской лестницы в Керчи. По информации из открытых источников, соучредителем предприятия выступает резидент Германии.