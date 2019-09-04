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Espreso.tvОбществоУкраина просит ФРГ запретить немецкой компании работать в аннексированной Керчи

Украина просит ФРГ запретить немецкой компании работать в аннексированной Керчи

Министерство иностранных дел Украины обратилось в посольство Украины в Германии и консульство в Мюнхене с просьбой принять меры "для прекращения деятельности немецкой компании" в аннексированном Крыму

Об этом пишет Крым.Реалии

"Министерством поручено посольству Украины в ФРГ и Генеральному консульству Украины в Мюнхене принять политико-дипломатические меры с целью пресечения незаконной деятельности немецкой компании на территории временно оккупированного полуострова", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что речь идет о компании "Баварский дом", которая будет заниматься реконструкцией Митридатской лестницы в Керчи. По информации из открытых источников, соучредителем предприятия выступает резидент Германии.

 

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